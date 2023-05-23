В Красноярске открылся новый мебельный цех

В новом цеху инвестор установил современную автоматизированную линию для выпуска мебельных фасадов разного уровня сложности.

Площадь помещения составляет 3 тыс. кв. м.

Реализация проекта способствовала созданию 100 рабочих мест. Высококвалифицированные специалисты смогут на месте пройти обучение.

Красноярский край является лидером по сборке корпусной мебели в Сибири. Расширение мощностей предприятия способствует ее развитию и популяризации на рынке. Объем вложений в проект не называется. Важно, что помимо рабочих мест удастся увеличить доходы бюджета», — говорится в сообщении компании «М-Кит».

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