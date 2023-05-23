Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.05
79,93
86,49
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске открылся новый мебельный цех

В Красноярске открылся новый мебельный цех
Иллюстрация: М-Кит

В Красноярске 23 мая 2023 состоялось открытие нового мебельного цеха. Проект реализовала компания «М-Кит».

#НОВОСТИ

В новом цеху инвестор установил современную автоматизированную линию для выпуска мебельных фасадов разного уровня сложности.

Площадь помещения составляет 3 тыс. кв. м.

Реализация проекта способствовала созданию 100 рабочих мест. Высококвалифицированные специалисты смогут на месте пройти обучение.

Красноярский край является лидером по сборке корпусной мебели в Сибири. Расширение мощностей предприятия способствует ее развитию и популяризации на рынке. Объем вложений в проект не называется. Важно, что помимо рабочих мест удастся увеличить доходы бюджета», — говорится в сообщении компании «М-Кит».

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Золотой парашют: США ввели санкции против ПолюсаЗолотой парашют: США ввели санкции против Полюса
  • Александр Усс получит мандат Валерия Семенова в Совете ФедерацииАлександр Усс получит мандат Валерия Семенова в Совете Федерации
  • Замминистра науки умер во время перелета с КубыЗамминистра науки умер во время перелета с Кубы
  • На Татышеве популяция клещей достигла рекордного порогаНа Татышеве популяция клещей достигла рекордного порога
  • Красноярские нефтяники требуют взыскать с подрядчиков 0,5 млрд рублей за срыв сроковКрасноярские нефтяники требуют взыскать с подрядчиков 0,5 млрд рублей за срыв сроков
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.