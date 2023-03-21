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«Первые вышли»: в Красноярске начали благоустраивать общественные пространства

«Первые вышли»: в Красноярске начали благоустраивать общественные пространства
Иллюстрация: admkrsk.ru

Пока работы идут только на одном объекте, но на этой неделе к нему добавятся еще два.

#НОВОСТИ

На этой неделе в Красноярске начнется благоустройство сквера Юбилейный в Ленинском районе и на променаде у монумента «Кандальный путь» (просп. им. газеты «Красноярский рабочий»), сообщили в департаменте горхозяйства мэрии. Также сейчас идут работы на набережной Качи.

В первую очередь на всех трех объектах планируется провести обрезку деревьев, убрав больные и засохшие растения.

Работы у «Кандального пути» и на сквере Юбилейный ведет «Управление зеленого строительства» Красноярска, а благоустройство набережной Качи занимается «ДРСП Левобережное». Также этот подрядчик берет на себя пространство «Зеленый берег» и сквер «Цветочный квартал» напротив Центрального рынка.

Помимо этого в этом году планируется облагородить сквер на месте заброшенной автостоянки на ул. Ладо Кецховели (этим займется СПК «Сфера») и парк «Сибсталь» (Красгорпарк), а также провести второй этап благоустройства сквера на месте бывшего Казачьего рынка (подрядчик — «Промстрой»).

Все эти восемь объектов благоустраиваются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». С момента ее запуска в Красноярске в порядок приведено порядка 70 общественных пространств города.

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Автор: Петр Савельев
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