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Набережная Дивногорска обзавелась «уткоматами»

Набережная Дивногорска обзавелась «уткоматами»
Иллюстрация: 1sibir.ru

В городе-спутнике Красноярска установили три автомата, выдающих корм для уточек.

#НОВОСТИ

«Уткоматы» установил дивногорский предприниматель для удобства посетителей набережной.

Корм, который мы загружаем раз в неделю, разработан специально для уток. Он не тонет в воде, в отличие от хлеба и семечек. Утки кормятся в естественной среде», – цитируют ДЕЛА слова предпринимателя.

Автоматы расположены между ул. Пионерской и пл. Административной.

Там же расположен стенд с инструкцией о правильном подборе корма для водоплавающих птиц.

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Автор: Петр Савельев
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