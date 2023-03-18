Набережная Дивногорска обзавелась «уткоматами»
В городе-спутнике Красноярска установили три автомата, выдающих корм для уточек.
«Уткоматы» установил дивногорский предприниматель для удобства посетителей набережной.
Корм, который мы загружаем раз в неделю, разработан специально для уток. Он не тонет в воде, в отличие от хлеба и семечек. Утки кормятся в естественной среде», – цитируют ДЕЛА слова предпринимателя.
Автоматы расположены между ул. Пионерской и пл. Административной.
Там же расположен стенд с инструкцией о правильном подборе корма для водоплавающих птиц.
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