Набережная Дивногорска обзавелась «уткоматами»

«Уткоматы» установил дивногорский предприниматель для удобства посетителей набережной.

Корм, который мы загружаем раз в неделю, разработан специально для уток. Он не тонет в воде, в отличие от хлеба и семечек. Утки кормятся в естественной среде», – цитируют ДЕЛА слова предпринимателя.