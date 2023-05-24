В Красноярске выбран подрядчик для строительства спортивно-культурного центра с бассейном

Завершены торги и уже заключен контракт на строительство спортивно-культурного центра с бассейном на территории бывшего рынка «Казачий».

В департаменте градостроительства рассказали, что победителем торгов стала компания «Каменщик». До конца мая она начнет огораживать строительную площадку, в конце июня будут готовить котлован. По контракту спорткомплекс должен быть построен к маю 2025 года. Там появится 25-метровый бассейн с 6 дорожками, трибуны, детская чаша для обучения плаванию.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства объекта оценивается в 650 млн рублей. Средства предусмотрели в бюджете города.

Около спортивного центра сейчас благоустраивают сквер. В этом году намерены установить спортивную и детскую площадки, зоны для выгула собак, смонтировать освещение. В 2022 там сделали дорожки, событийную площадку с подсветкой, освещение, высадили деревья, установили скамейки, навесы, урны и уличные батуты.

Читайте также: