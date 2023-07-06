«Беларусь спасает»: зерновой экспорт Красноярского края вырос вдвое

Отгрузки пшеницы увеличились в десять раз, но лидером по-прежнему остается рапс.

За первое полугодие 2023 из Красноярского края на экспорт было отправлено 200 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Это более чем вдвое превосходит результат аналогичного периода прошлого года и на 25% больше, чем в 2021. Такие данные опубликовало региональное управление Россельхознадзора.

Основная часть зарубежных отгрузок — это рапс (112,9 тыс. тонн). Также было отправлено 55,4 тыс. тонн пшеницы (год назад ее было лишь 5,5 тыс. тонн) и 10,4 тыс. тонн овса (7,6 тыс. тонн в 2022). Больше всего красноярского рапса закупает Беларусь. На ее долю приходится 83,3 тыс. тонн. Причем, год назад эта цифра была на уровне 72,1 тыс. тонн, а еще раньше — в 2021 — 22,7 тыс. тонн.

Помимо этого зерно и масличные культуры из Красноярского края в означенном периоде поставлялись в Китай (24,5 тыс. тонн рапса, 16,6 тыс. тонн зерна и 6,3 тыс. тонн семян льна), Казахстан (29,1 тыс. тонн зерна и 5,1 тыс. тонн рапса), Киргизию (13,1 тыс. тонн зерна), Монголию (14,1 тыс. тонн зерна и 0,1 тыс. тонн гороха) и Литву (0,1 тыс. тонн зерна).

А вот внутрироссийские отгрузки этих продуктов в первом полугодии 2023 снизились на 10% год году. По итогу они составили 871 тыс. тонн

В целом же из края было отгружено более 1 млн тонн зерна, что примерно на уровне прошлого года.

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