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Красноярский край продолжает терять в экспорте древесины

Красноярский край продолжает терять в экспорте древесины
Автор фото: wirestock. Иллюстрация: freepik.com

По сравнению с прошлым годом он стал меньше на четверть.

#НОВОСТИ

За пять месяцев 2023 из Красноярского края на экспорт отправлено 1,5 млн куб. м. пиломатериалов и круглого леса. Такие данные опубликовало региональное управление Россельхознадзора. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 25% меньше.

При этом, число стран, закупающих красноярскую древесину сократилось более чем вдвое — с 36 до 16. Основным экспортером по-прежнему остается Китай, но и он снижает объемы — 147 тыс. куб. м. кругляка и 1,53 млн. куб. м. пиломатерилов за январь-май 2022 против 92 тыс. «кубов» (-37,4%) деловой древесины и 1,2 млн. куб. м. (-21,6%) пиломатериалов в том же периоде 2023.

Снизились и отгрузки в другие регионы РФ: если в прошлом году (за пять первых месяцев) в эти территории было поставлено 698 тыс. куб. м. пиломатериалов и круглого леса, то в этом — 683 тыс. куб. м.

Таким образом общее сокращение отгрузок Красноярского леса за январь-май 2023 по отношению к аналогичному периоду 2022 составило 18,5%.

Отметим также, что в целом по итогу 2022 из Красноярского края было экспортировано 4,4 млн куб. м. древесины. Годом же ранее эта цифра была на уровне 6,2 млн «кубов».

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Автор: Петр Савельев
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