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Лесозаготовителям Красноярского края подлили арендную отсрочку

Лесозаготовителям Красноярского края подлили арендную отсрочку
Автор фото: onlyyouqj. Иллюстрация: freepik.com

Они смогут не платить за участки, на которых ведут добычу, до конца этого года.

#НОВОСТИ

Компании и индивидуальные предприниматели, занимающиеся заготовкой древесины в Красноярском крае, смогут по-прежнему не платить за арендованные участки. Подобное решение приняли сразу в двух чтениях на сессии регионального Заксобрания.

Подобный закон был принят в июне 2022. Он должен был прекратить действовать 31 марта 2023. Теперь же ее продлили до 1 декабря.

Мы очень надеялись, что ситуация в лесной отрасли нормализуется, отсрочка, которую мы предоставляли до 31 марта, будет достаточной. Сейчас понимаем, что преждевременно требовать оплаты», — сказала на сессии председатель комитета по природным ресурсам и экологии ЗС края Виталий Дроздов.

В прошлом году правом на отсрочку воспользовалось 17 лесозаготовителей края. По итогу, к 31 марта они накопили более 400 млн рублей долга по аренде.

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Автор: Петр Савельев
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