В Красноярском крае появилась цифровая карта лесного фонда
В Красноярском крае создали цифровые карты для всех лесничеств региона. Их в крае 60. Теперь специалисты лесного хозяйства смогут утверждать границы будущих лесосек в цифровом формате.
У сотрудников лесного хозяйства появилась возможность оформлять договора купли-продажи лесных насаждений в информационной системе «ЛесФондGEO», что ускорит и упростит процесс предоставления лесных участков под границы будущей лесосеки. Если раньше сбор и обработка документов на бумаге занимали около месяца, то теперь этот процесс продлится не более двух недель, — рассказал министр лесного хозяйства края Алексей Панов.
Кроме данных о границах лесных участков, отведенных бизнесу для лесосек, на цифровой карте будет отображаться информация и о предоставлении древесины жителям края, например, для ремонта и строительства жилых домов.
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