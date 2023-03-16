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В Красноярском крае появилась цифровая карта лесного фонда

В Красноярском крае появилась цифровая карта лесного фонда
Иллюстрация: правительство Красноярского края

В Красноярском крае создали цифровые карты для всех лесничеств региона. Их в крае 60. Теперь специалисты лесного хозяйства смогут утверждать границы будущих лесосек в цифровом формате.

#НОВОСТИ
У сотрудников лесного хозяйства появилась возможность оформлять договора купли-продажи лесных насаждений в информационной системе «ЛесФондGEO», что ускорит и упростит процесс предоставления лесных участков под границы будущей лесосеки. Если раньше сбор и обработка документов на бумаге занимали около месяца, то теперь этот процесс продлится не более двух недель, — рассказал  министр лесного хозяйства края Алексей Панов.
Кроме данных о границах лесных участков, отведенных бизнесу для лесосек, на цифровой карте будет отображаться информация и о предоставлении древесины жителям края, например, для ремонта и строительства жилых домов. 
 
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Автор: Петр Савельев
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