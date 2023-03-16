В Красноярском крае появилась цифровая карта лесного фонда

Иллюстрация: правительство Красноярского края

В Красноярском крае создали цифровые карты для всех лесничеств региона. Их в крае 60. Теперь специалисты лесного хозяйства смогут утверждать границы будущих лесосек в цифровом формате.