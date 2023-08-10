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Красноярский край вдвое перекрыл собственные потребности по зерну

Красноярский край вдвое перекрыл собственные потребности по зерну
Автор фото: aleksandarlittlewolf. Иллюстрация: freepik.com

Также регион близок к полному самообеспечению по картофелю.

#НОВОСТИ

Производство зерна в Красноярском крае в два раза превосходит собственные потребности региона в этой продукции. Об этом на встрече с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым заявил врио губернатора края Михаил Котюков.

Также он отметил, что край близок к стопроцентному самообеспечению себя картофелем.

Есть ряд инвестиционных проектов по производству овощей и рассчитываю, что наши совместные меры поддержки — федеральные и региональные — позволят нам эти проекты реализовать, чтобы обеспечивать территории края свежими овощами круглый год», — добавил Котюков.

Напомним, что в этом году аграрии Красноярского края засеяли различными культурами 1,34 млн га земли, из которых 940 тыс. га — зерновыми и зернобобовыми.

Дмитрий Патрушев отметил, что в 2023 краю на поддержку АПК из федерального бюджета выделено более 1,4 млрд рублей, порядка 90% из которых уже доведены до местных аграриев.

Всего же на господдержку сельского хозяйства в регионе в этом году будет потрачено около 10 млрд рублей.

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Отгрузки пшеницы увеличились в десять раз, но лидером по-прежнему остается рапс.

Сельхозкооперативам Красноярского края раздали субсидий на 48 млн рублей

Конкурс в этом году проводился уже дважды. В последний раз поддержку получили четыре кооператива. Всего же их уже десять.

Агропромышленный комплекс Енисейской Сибири обогатился инвестпроектами

Реализовать их планируется в Красноярском крае, Хакасии и Туве. Общая инвестиционная емкость этих проектов превышает 12 млрд рублей.

Автор: Петр Савельев
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