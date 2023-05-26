Агропромышленный комплекс Енисейской Сибири обогатился инвестпроектами

Реализовать их планируется в Красноярском крае, Хакасии и Туве. Общая инвестиционная емкость этих проектов превышает 12 млрд рублей.

В ближайшие годы в Красноярском крае, Хакасии и Туве может появиться сразу несколько крупных сельхозпроектов. Основные из них на днях презентовали во время инвестиционной сессии, которую проводил Клуб «Миллиард» и Корпорация развития Енисейской Сибири.

Сельское хозяйство — это стратегически важная сфера деятельности как для России в целом, так и для Сибири в частности. Чем увереннее мы будем чувствовать себя в этом вопросе, тем стабильнее будем развиваться. Среди представленных сегодня проектов, есть по истине революционные. Они требуют серьезных вложений и компетенций. Поэтому мы и решили презентовать их сообществу ведущих предпринимателей региона, входящих в наш клуб», — начал встречу президент клуба «Миллиард» Андрей Перфилов.

Всего на инвестсессии было представлено 10 проектов из трех территорий Енисейской Сибири, общей емкостью свыше 12 млрд рублей.

Молоко без отходов

Крупнейшим инвестпроектом, который презентовали на этой встрече, стало строительство молочно-товарного комплекса в селе Первомайское (Боградский район, Хакасия). Его инициатором выступила одноименная компания, занимающаяся сельским хозяйством в означенной территории.

Как рассказал заместитель ее директора Евгений Кочкин, суть идеи в том, чтобы создать предприятие, которое будет работать по принципам замкнутого безотходного цикла.

Современное интенсивное и безрассудное использование сельскохозяйственных земель приводит к истощению почв, снижению ее плодородия, как следствие —потеря прибыли и отсутствие перспективы. Стратегия развития нашего проекта строится на взаимной неразрывной связи и прямой зависимости друг от друга растениеводства и животноводства», — сказал Кочкин.

Реализация проекта планируется в два этапа. Первый предполагает реконструкцию и модернизацию имеющихся активов до 1 200 голов дойного стада, приобретение новой техники, вовлечение новых земель и т.п. Инвестиционная емкость в этой части составит порядка 800 млн рублей. Период окупаемости — 3,8 года.

На втором этапе планируется довести дойное стадо до 6 000 голов и построить современный доильный комплекс на 4 800 голов. Также здесь должны появиться сушильный комплекс, комбикормовый завод и биогазовая станция, которая обеспечит не только переработку отходов жизнедеятельности животных, но и энергетическую независимость предприятия. Реализация этих планов потребует вложения примерно 5,8 млрд рублей, которые, по подсчетам инициатора проекта, окупятся за семь лет.

Ставка на новое

Еще один крупный молокоперерабатывающий комплекс может появиться в Новоселовском районе Красноярского края.

По сути, он уже построен и речь идет о расширении. Сегодня стоит вопрос финансирования приобретения технологических линий для производства продукции, которая в крае не изготавливается», — рассказал Виталий Горбунов, председатель сельхозкооператива «Светлолобовский продукт», который и выступил инициатором этого проекта.

Реализовать его планируется в три этапа. Первый предполагает организацию производства молока сроком годности 30 суток, а также кефира, йогуртов, сливочного масла и других продуктов в порционной упаковке. Для этого нужны инвестиции в 200 млн рублей.

Второй этап обойдется дороже — 510 млн рублей. Его итогом станет производство стерилизованной и ультрапастеризованной продукции. Например, молока, срок годности которого составляет полгода, сливок, кремов для предприятий HoReCa. По словам Горбунова, такие товары восточнее Урала сейчас не производятся, а значит с ними можно выходить на рынки всей Сибири и дальнего Востока.

Самым емким станет третий этап, суть которого во внедрении технологии ультрафильтрации, что позволит производить крем-чизы и безлактозную продукцию. На это понадобится 778 млн рублей.

По оценкам Горбунова, срок реализации каждого из этапов — 6.. 8 месяцев. Окупятся же эти вложения за 4-5 лет при выходе на плановую рентабельность в 25%.

Помимо молочных проектов на инвестсессии были представлены и идеи, связанные с производством других продуктов. Например, компания «Экодар» ищет партнеров для строительства в Красноярском крае завода по сушке овощей и фруктов мощностью до 1,5 тыс. тонн в год.

Рынок сбыта подобной продукции очень широк. К примеру, сейчас активно развивается Север, а туда вести свежие овощи и фрукты дорого, а будучи высушенными они уменьшаются в весе в 10 раз, а в объеме — в семь», — говорит гендиректор «Экодара» Антон Прокопьев.

При этом, как отмечает топ-менеджер, ближайшее предприятие, которое производит подобную продукцию, находится в Чувашии, и спрос на их сушеные овощи настолько велик, что все произведенное из собственного сырья они распродаются за 4.. 5 месяцев.

На реализацию этого проекта нужно порядка 100 млн рублей, которые, при выходе на плановую выручку в 1,4 млрд рублей, окупятся за 2,6 года.

Властный ход

Кроме проектов, авторами которых являются предприниматели, потенциальным инвесторам были представлены инициативы местных властей. Так, в Хакасии предполагается создать агропромышленный парк, на базе которого будет организована первичная обработка продукции местного АПК, ее переработка и упаковка, складирование (как сырья, так и готовой продукции) и сбыт (с собственной системой логистики). Требуемый объем инвестиций составляет более 1,3 млрд рублей. Со своей стороны, власти Хакасии обещают всестороннюю поддержку.

Граничащий с Хакасией Шушенский район представил проект возрождения ликеро-водочного завода «Шушенская марка». По подсчетам районной администрации, на это нужно порядка 600 млн рублей. Помимо водки здесь собираются производить также разного рода ликеры, настойки и бальзамы. Окупаемость проекта — четыре года.

Корпорация развития Енисейской Сибири также не осталась в стороне — ее специалисты обсчитали проект создания на территории края производства детского питания, мощностью до 4 200 тонн в год.

Это сейчас очень актуальное направление. Дело в том, что спрос на такую продукцию все время растет, а импорт сейчас падает. При этом практически все российские производители находятся в западной части страны, а на территории Сибири их всего четыре», — рассказал руководитель дирекции по инвестиционному развитию КРЕС Борис Харченко.

Для реализации этого проекта потребуется примерно 1 млрд рублей. По прогнозам, окупятся эти вложения за три года.

Также КРЕС представила проекты реновации Центрального рынка Красноярска (объем инвестиций 2,5 млрд рублей) и организации производства по переработке льна (объем инвестиций 175 млн рублей).

В целом же на сопровождении Корпорации развития Енисейской Сибири сейчас на сопровождении находится более 165 инвестиционных проектов, емкость которых превышает 3,3 трлн рублей. Привлечение инвестиций является нашей приоритетной задачей, поэтому мы готовы помогать предпринимателям „упаковывать“ их инициативы и разрабатывать стратегию по привлечению со-инвесторов», — сказал генеральный директор КРЕС Сергей Ладыженко.

Это была уже вторая инвестсессия, которую проводят клуб «Миллиард» и Корпорация развития Енисейской Сибири. Первая была посвящена туристической отрасли. На следующей же встрече потенциальным инвесторам будут презентованы проекты в сфере частно-государственного партнерства.