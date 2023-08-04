Сельхозкооперативам Красноярского края раздали субсидий на 48 млн рублей

Конкурс в этом году проводился уже дважды. В последний раз поддержку получили четыре кооператива. Всего же их уже десять.

С начала 2023 сельхозкооперативы Красноярского края получили субсидии на почти 48 млн рублей. Об этом рассказал и.о. главы регионального Минсельхоза Леонид Шорохов.

Деньги выделялись из бюджетов различных уровней в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на конкурсной основе. Поддержку получили 10 сельхозкооперативов.

Субсидии по нацпроекту предоставляются сельхозкооперативам четвертый год. Перечень направлений, по которым государство возмещает до 50% затрат, широкий, а значит, кооперативы могут рассчитывать на комплексную поддержку», — рассказал Шорохов.

Всего на поддержку краевой сельхозкооперации в рамках нацпроекта в этом году заложено 53 млн рублей. В Минсельхозе говорят, что третий этап запланирован на октябрь.

В целом на цели развития АПК Красноярского края в 2023 предусмотрено примерно 10 млрд рублей.

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