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Аграриям Красноярского края расширили грантовую господдержку инвестпроектов

Аграриям Красноярского края расширили грантовую господдержку инвестпроектов
Автор фото: aleksandarlittlewolf. Иллюстрация: freepik.com

Всего в этом году на нее будет выделено 588,6 млн рублей. Теперь претендовать на эти средства смогут представители еще ряда направлений краевого АПК.

#НОВОСТИ

Перечень приоритетных направлений агропромышленного комплекса Красноярского края, представители которых могут претендовать на гранты в рамках от властей, пополнился еще пятью сферами, рассказали в региональном правительстве.

Речь идет о субсидировании крупных инвестиционных проектов стоимостью свыше 150 млн рублей и предоставлении грантов для проектов стоимостью менее 150 млн рублей. На эти цели в 2023 году в краевом бюджете 588,6 млн рублей. Теперь на поддержку по этой статье смогут также претендовать инвестпроекты в сфере мясного скотоводства, племенного животноводства, яичного птицеводства, разведения племенной птицы, а также производства зерновых и масличных культур.

По предварительной оценке краевого Минсельхоза, новый закон о поддержке АПК, начавший действовать в этом году, позволит привлечь в отрасль порядка 90 млрд рублей инвестиций до 2025.

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Автор: Петр Савельев
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