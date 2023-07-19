Аграриям Красноярского края расширили грантовую господдержку инвестпроектов

Всего в этом году на нее будет выделено 588,6 млн рублей. Теперь претендовать на эти средства смогут представители еще ряда направлений краевого АПК.

Перечень приоритетных направлений агропромышленного комплекса Красноярского края, представители которых могут претендовать на гранты в рамках от властей, пополнился еще пятью сферами, рассказали в региональном правительстве.

Речь идет о субсидировании крупных инвестиционных проектов стоимостью свыше 150 млн рублей и предоставлении грантов для проектов стоимостью менее 150 млн рублей. На эти цели в 2023 году в краевом бюджете 588,6 млн рублей. Теперь на поддержку по этой статье смогут также претендовать инвестпроекты в сфере мясного скотоводства, племенного животноводства, яичного птицеводства, разведения племенной птицы, а также производства зерновых и масличных культур.

По предварительной оценке краевого Минсельхоза, новый закон о поддержке АПК, начавший действовать в этом году, позволит привлечь в отрасль порядка 90 млрд рублей инвестиций до 2025.

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