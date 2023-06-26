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Сельхозкооперативы Красноярского края получили 29,5 млн рублей господдержки

Сельхозкооперативы Красноярского края получили 29,5 млн рублей господдержки
Иллюстрация: aleksandarlittlewolf / ru.freepik.com

Семи сельхозкооперативам края возместили почти 29,5 млн рублей затрат на различные расходы за этот год. Деньги были выделены из бюджетов разных уровней.

#НОВОСТИ
Так, СКПК «Есаульский» и «Овощевод» из Берёзовского района, сухобузимским СКПК «Зерно» и СПССПК «Линум», а также СПСК «Победа» Шушенского района возместили затраты на закупку у пайщиков овощей, картофеля и зерновых. СПССК «Енисей» Минусинского района получил господдержку на покупку установки для охлаждения молока. СПКК «Удача» Саянского района – на покупку для пайщиков 58 голов скота. Кооперативу «Победа» предоставили субсидию на покупку комбайна и почвообрабатывающего агрегата, а «Линум» – культиватора и бычков для откорма.
 
Второй отбор претендентов на субсидии идет сейчас, а третий намечен на октябрь.
В этом году по нацпроекту кооперативам края предусмотрено 53,2 млн рублей. Претендовать на субсидии сельхозкооперативы могут несколько раз за год, поэтому ждём заявок от уже получивших поддержку и от новичков», — рассказал Леонид Шорохов, и.о. заместителя председателя правительства края – министра сельского хозяйства и торговли. 
Получить господержку могут сельхозкооперативы из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и работающие в селах и сельских агломерациях. Кооперативы должны объединять не менее пяти владельцев личных подворий или трёх фермерских хозяйств. Членами кооперативов должны быть малые и микропредприятия.
 
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Автор: Петр Савельев
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