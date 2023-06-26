Сельхозкооперативы Красноярского края получили 29,5 млн рублей господдержки
Семи сельхозкооперативам края возместили почти 29,5 млн рублей затрат на различные расходы за этот год. Деньги были выделены из бюджетов разных уровней.
Так, СКПК «Есаульский» и «Овощевод» из Берёзовского района, сухобузимским СКПК «Зерно» и СПССПК «Линум», а также СПСК «Победа» Шушенского района возместили затраты на закупку у пайщиков овощей, картофеля и зерновых. СПССК «Енисей» Минусинского района получил господдержку на покупку установки для охлаждения молока. СПКК «Удача» Саянского района – на покупку для пайщиков 58 голов скота. Кооперативу «Победа» предоставили субсидию на покупку комбайна и почвообрабатывающего агрегата, а «Линум» – культиватора и бычков для откорма.
Второй отбор претендентов на субсидии идет сейчас, а третий намечен на октябрь.
В этом году по нацпроекту кооперативам края предусмотрено 53,2 млн рублей. Претендовать на субсидии сельхозкооперативы могут несколько раз за год, поэтому ждём заявок от уже получивших поддержку и от новичков», — рассказал Леонид Шорохов, и.о. заместителя председателя правительства края – министра сельского хозяйства и торговли.
Получить господержку могут сельхозкооперативы из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и работающие в селах и сельских агломерациях. Кооперативы должны объединять не менее пяти владельцев личных подворий или трёх фермерских хозяйств. Членами кооперативов должны быть малые и микропредприятия.
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