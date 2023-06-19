Все серьезно: что принес Красноярскому краю ПМЭФ-2023

Главные соглашения, магистральные векторы экономики, самые заметные проекты и важнейшие инвестиции — все о результатах Красноярска и региона на ПМЭФ-2023 в специальном обзоре «Делового квартала».

Петербургский международный экономический форум прошел с 14 по 17 июня. В этом году деловую программу посвятили суверенному развитию — как всей страны, так и отдельных регионов. Рассказываем о масштабных и значимых соглашениях, которые на ПМЭФ`2023 заключил Красноярский край.

Одним из приоритетных направлений, на котором сделали особый акцент, стал туризм.

Здесь Красноярский край поддержала корпорация Туризм.РФ: документ подписали Михаил Котюков, временно исполняющий обязанности губернатора региона, и Сергей Суханов, гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ».

Развивать туристическую инфраструктуру и индустрию гостеприимства в регионе планируют за счет формирования и продвижения «качественных и конкурентоспособных продуктов». Например, требуются обновление транспортной системы и создание обеспечивающей инфраструктуры. Конкретно в Красноярске особое внимание уделят познавательному туризму и активному отдыху в природных парках, а также возможностям для путешествий на Северный полюс.

Еще одно из тематических соглашений край заключил с НКО «Больше, чем путешествие». Документ подписали Михаил Котюков и Иван Шулюпин, гендиректор АНО «Больше, чем путешествие».

В рамках документа центральными векторами обозначили поддержку туристической сферы в регионе и обеспечение условий для внутреннего туризма среди молодежи. Впервые Красноярский край присоединился к программе «Больше, чем путешествие» в 2021.

Отдельным направлением стал детский отдых. По условиям соглашения между правительством края и ООО «Национальный оператор детского отдыха» в регионе появится круглогодичный детский центра отдыха и оздоровления «Сибирь 2.0». Детали об объекте, который потребует 5 млрд инвестиций, «Деловой квартал» рассказывал здесь.

Согласно еще одному пулу документов, на территории Красноярского края планируется разместить сразу несколько новых объектов промышленности. «ДК» уже писал о тепличном комбинате за 12,4 млрд рублей и производстве соков, в которое пока предполагается инвестировать 4 млрд.

Не осталось без внимания и развитие внешних связей.

Михаил Котюков и Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии, обсудили перспективы взаимодействия края и стран Евразийского экономического союза. Сейчас в него входят Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Россия.

Речь шла об увеличении взаимного товарооборота, создания совместных производств и сотрудничестве в сфере туризма.

На встрече Михаила Котюкова с Дмитрием Крутым, чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ, обсудили расширение сотрудничества. Главные направления — увеличение товарооборота, развитие взаимного экспорта медицинских услуг, и туризм. Кроме того, красноярские добывающие и сельскохозяйственные предприятия готовы масштабировать взаиомдействие по закупу тяжелой техники «БелАЗ» и «БелРус». Рассматривается и развитие совместных производств снегоочистителей, троллейбусов на автономном ходу и зарядных станций к ним, а также лифтов в Красноярске.

На данный момент из края в Беларусь экспортируют драгоценные камни, бижутерию, продукты неорганической химии, алюминий и изделия из него, черные металлы. Импортируют же — грузовые автомобили, котлы, оборудование и механические устройства, электрические машины, молочную и мясную продукцию.

Кроме того, правительство региона подписало соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Подписи под документом поставили Сергей Верещагин и Григорий Ледков, президент ассоциации.

Предмет соглашения — сотрудничество в вопросах устойчивого развития коренных малочисленных народов края. В их числе: создание условий, защита исконной среды обитания коренных народов, их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.

Еще одно из заметных соглашений Красноярский край заключил с «Роснефтью». Его подписали Михаил Котюков и Игорь Сечин, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть».

Документ закрепил основные направления сотрудничества: реализация в регионе промышленных, финансовых и социальных программ, а также создание благоприятных условий для разведки и добычи углеводородов.

Кроме того, соглашение предусматривает сотрудничество в развитии промышленного и научного потенциала края, а также импортозамещение с помощью привлечения региональных предприятий в качестве подрядчиков и поставщиков «Роснефти». Также в условиях документа — охрана окружающей среды: например, лесоклиматический проект, который призван раскрыть потенциал региона по природному поглощению парниковых газов.

Заключенные соглашения затронули и цифровизацию. Сергей Верещагин и Павел Селезнев, генеральный директор Национального Центра ГЧП, подписали документ о внедрении новых цифровых инструментов управления проектами государственно-частного партнерства и принципов клиентоцентричности при их подготовке и реализации.

Согласно условиям, Красноярский край в экспериментальном порядке переведет работу с проектами ГЧП на платформу «Росинфра»: будут выработаны типовые требования и шаблоны, которые помогут выстроить оптимальный порядок инициирования, подготовки и запуска проектов, а также создадут единый подход к их оценке. Красноярский край станет 19-м регионом, который присоединится к эксперименту по внедрению платформы «Росинфра».

16 июня площадке форума было подписано соглашение о сотрудничестве Красноярского края со Сбербанком. Михаил Котюков и Александр Ведяхин, первый зампред правления ПАО «Сбербанк», договорились о конкретных направлениях социально-экономического развития края. Одним из ключевых проектов станет «Единая карта жителя „Енисейская Сибирь“» — единый носитель, который объединит возможности банковской и социальной карт. Также в соглашении закрепили планы по внедрению системы анализа Big Data — это даст возможность оперативно отслеживать состояние экономики региона и оценивать его эффективность в режиме реального времени.

Одновременно с этим Сергей Верещагин встретился с Натальей Воеводиной, председателем правления Росбанка. Здесь направления потенциального сотрудничества — финансирование в сфере дорожного и инфраструктурного строительства, поддержка МСБ, реализация «зеленого» финансирования, а также повышение финграмотности в регионе.

Красноярская делегация встретилась и с руководством Газпромбанка. Михаил Котюков и Елена Борисенко, заместитель председателя правления Газпромбанка, обсудили участие банка в реализации проектов государственно-частного партнерства.

Конкретное направление, к развитию которого предложили присоединиться Газпромбанку — экоповестка: льготное кредитование экологических начинаний бизнеса и предпринимателей и поиск потенциальных проектов «зеленых» технологий.

Как заявил Михаил Котюков на пленарном заседании ПМЭФ, где выступил Владимир Путин, «Красноярский край готов к задачам и вызовам», которые ставит развитие российской экономики предложения. Он отметил, что особое внимание в регионе уделят предприятиям, выпускающим высокотехнологичную и наукоемкую продукцию.

Всего на ПМЭФ-2023 заключили более 900 соглашений: суммарные инвестиции составят 3 трлн 860 млрд руб.

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