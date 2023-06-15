Мьянма запустит прямые рейсы с Новосибирском в июле 2023

Прямой авиарейс свяжет Новосибирск с Мьянмой с июля 2023, — об этом сообщил Кан Зо, вице-премьер и министр внешнеэкономических связей Мьянмы.

Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в следующем месяце, его будет выполнять авиакомпания Myanmar Airways International. Рейс будет выполняться один раз в неделю из Янгона и Мандалая в Москву и Новосибирск», — цитирует РИА «Новости» заявление чиновника на полях ПМЭФ.

Министр добавил, что

россиян очень ждут в Мьянме».

Напомним, что с 2022 визы в Мьянму для россиян отменены в одностороннем порядке.

На Петербургском международном экономическом форуме государство, расположенное в Юго-Восточной Азии, представляет программу развития дружеских связей с Россией (Russia Friendship Program).

В ноябре 2022 Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании относительно открытого прямого авиасообщения. В декабре 2022 «Уральские авиалинии» получили допуск Росавиации на осуществление полетов из Новосибирска, Красноярска и Иркутска в Янгон — столицу Мьянмы.

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