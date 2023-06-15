Мьянма запустит прямые рейсы с Новосибирском в июле 2023
Прямой авиарейс свяжет Новосибирск с Мьянмой с июля 2023, — об этом сообщил Кан Зо, вице-премьер и министр внешнеэкономических связей Мьянмы.
Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в следующем месяце, его будет выполнять авиакомпания Myanmar Airways International. Рейс будет выполняться один раз в неделю из Янгона и Мандалая в Москву и Новосибирск», — цитирует РИА «Новости» заявление чиновника на полях ПМЭФ.
Министр добавил, что
россиян очень ждут в Мьянме».
Напомним, что с 2022 визы в Мьянму для россиян отменены в одностороннем порядке.
На Петербургском международном экономическом форуме государство, расположенное в Юго-Восточной Азии, представляет программу развития дружеских связей с Россией (Russia Friendship Program).
В ноябре 2022 Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании относительно открытого прямого авиасообщения. В декабре 2022 «Уральские авиалинии» получили допуск Росавиации на осуществление полетов из Новосибирска, Красноярска и Иркутска в Янгон — столицу Мьянмы.
Читайте также:
-
Электрокатамаран «Экоходъ 1» выйдет в первый рейс по Енисею 9 июня 2023
Первый в России пассажирский электрокатамаран «Экоходъ 1» начнет свою работу на Енисее 9 июня 2023.08.06.2023Новости ДККрасноярск
-
Красноярцам вернули перелеты в Абакан
Улететь в столицу Хакасии теперь можно, начиная от 2,5 тыс. рублей.07.06.2023Новости ДККрасноярск
-
Авиакомпания «Россия» снова полетела в Минводы из Красноярска
В прошлом году перевозчик уже работал на этом маршруте, но в конце октября свернул программу.07.06.2023Новости ДККрасноярск
-
«Иногда хочется все бросить, но летом Арктика зовет снова»
«За эти 20 лет многие хотели организовать то же самое, но когда видели себестоимость, понимали, что в такой бизнес идти они не хотят». «ДК» узнал историю романтичного, но очень тяжелого дела жизни.06.06.2023Новости ДКНовосибирск
-
Красноярску добавят московских авиарейсов
Полетная программа будет действовать с конца июня до середины сентября.05.06.2023Новости ДККрасноярск
-
«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Красноярска в Бангкок
Летать будут трижды в неделю. Стартует программа в июле этого года.01.06.2023Новости ДККрасноярск
-
Из Красноярска в столицу запускают аэробус
В Москву и обратно запускаются рейсы на Airbus A350-900. Перевозчик будет осуществлять полеты на этом воздушном судне с 3 июня 2023.27.05.2023Новости ДККрасноярск