Из Красноярска в столицу запускают аэробус
В Москву и обратно запускаются рейсы на Airbus A350-900. Перевозчик будет осуществлять полеты на этом воздушном судне с 3 июня 2023.
Вылет в Москву планируется на 19:45, прилет в 20:40. Обратный рейс — в 9:40 из Москвы с прибытием в Красноярск в 18:15 (время местное), — сообщает пресс-служба аэропорта.
Aibus A350-900 — самый свежая модель дальнемагистральных самолетов. При его проектировании использованы последние достижения науки и техники, 52% деталей сделаны из композиционных материалов. Длина воздушного судна 67 м, размах крыла 65 м.
Фюзеляж данного самолета позиционируют как Extra Wide Body (XWB) — СВЕРХШИРОКИЙ, что позволяет увеличить не только пассажировместимость, но и комфорт.
Самолет оснащен двумя двигателями Rolls-Royce Trent XWB, спроектированными специально для A350. Диаметр турбины этого мотора составляет 3 м, вес 7 т. Новый мотор экономичнее на 25% и обеспечивает дальность полета до 15 тыс. км. Ценник одного мотора составляет $35 млн.
Все пассажирские места оснащены мультимедийной системой развлечений.
В бизнес-классе места оборудованы на подобие кают — перегородки позволяют насладиться отдыхом, а кресла раскладываются в двухметровые кровати.
Пассажиры в салоне расзмещаются в три ряда — всего в данной компоновке 264 места "эконом", 24 "комфорт" и 28 "бизнес" классов.
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