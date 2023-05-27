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Из Красноярска в столицу запускают аэробус

Из Красноярска в столицу запускают аэробус
Иллюстрация: Дзен

В Москву и обратно запускаются рейсы на Airbus A350-900. Перевозчик будет осуществлять полеты на этом воздушном судне с 3 июня 2023.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Вылет в Москву планируется на 19:45, прилет в 20:40. Обратный рейс — в 9:40 из Москвы с прибытием в Красноярск в 18:15 (время местное), — сообщает пресс-служба аэропорта.

Aibus A350-900 — самый свежая модель дальнемагистральных самолетов. При его проектировании использованы последние достижения науки и техники, 52% деталей сделаны из композиционных материалов. Длина воздушного судна 67 м, размах крыла 65 м.

Фюзеляж данного самолета позиционируют как Extra Wide Body (XWB) — СВЕРХШИРОКИЙ, что позволяет увеличить не только пассажировместимость, но и комфорт. 

Самолет оснащен двумя двигателями Rolls-Royce Trent XWB, спроектированными специально для A350. Диаметр турбины этого мотора составляет 3 м, вес 7 т. Новый мотор экономичнее на 25% и обеспечивает дальность полета до 15 тыс. км. Ценник одного мотора составляет $35 млн.

Из Красноярска в столицу запускают аэробус 1

Все пассажирские места оснащены мультимедийной системой развлечений.

В бизнес-классе места оборудованы на подобие кают — перегородки позволяют насладиться отдыхом, а кресла раскладываются в двухметровые кровати.

Пассажиры в салоне расзмещаются в три ряда — всего в данной компоновке 264 места "эконом", 24 "комфорт" и 28 "бизнес" классов.

Из Красноярска в столицу запускают аэробус 2

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Автор: Петр Савельев
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