Лоукостер Smartavia начнет летать из Красноярска в Санкт-Петербург

Авиаперевозчик откроет полетную программу с 22 апреля 2023. Полеты будут выполняться 5 раз в неделю в апреле. В мае улететь можно будет три раза в неделю.

Из Красноярска самолет будет вылетать в 06:30, а прилетать в 07:30. Время в пути составит 5 часов. В обратном направлении вылет стоит в расписании в 20:40, прилёт в 05:30. Время в пути — 4 часа 50 минут. Время везде указано местное.

Полет в одну сторону обойдется от 6 900 рублей, а в две стороны — от 12 400 рублей.

Согласно данным аэропорта, из Красноярска в Санкт-Петербург также можно улететь рейсами авиакомпаний NordStar и «Россия».

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