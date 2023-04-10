Авиарейсов Красноярск — Екатеринбург станет больше с 1 мая

Перелеты будут выполняться три раза в неделю.

С 1 мая увеличится частота полетов между Красноярском и Екатеринбургом: со следующего месяца они будут выполняться трижды в неделю. Как сообщается в публикации Telegram-канала аэропорта Красноярск, рейсы станут осуществлять в понедельник, среду и пятницу. Перелеты выполняет авиакомпания «Россия».

Кроме того, рейсы в Екатеринбург доступны у «Аэрофлота» и Ural Airlines.

Для пассажиров прямого рейса время в пути составит три часа. Точка прибытия — екатеринбургский аэропорт Кольцово.

Длительность полетов с пересадками начинается от восьми часов.

На момент публикации стоимость билета на ближайший рейс 1 мая по тарифу «Бизнес Комфорт» — 47 214 рублей.

Билеты с аналогичными условиями на 8 мая доступны по такой же стоимости.

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