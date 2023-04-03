«ИрАэро» полетит из Красноярска в Маньчжурию

Авиакомпания «ИрАэро» открывает регулярные рейсы в Маньчжурию (Китай). Первый рейс стоит в расписании 12 апреля.

Улететь можно раз в неделю — по средам. Из Красноярска самолеты будут улетать в 23:55, а прилёт в Китай в 03:40. В обратном направлении рейсы стоят в 21:00, прилёт — в 22:45. Время в пути составит 2 часа 45 мин.

Время вылета и прилёта указано для местных аэропортов.

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