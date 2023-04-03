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«ИрАэро» полетит из Красноярска в Маньчжурию

«ИрАэро» полетит из Красноярска в Маньчжурию
Иллюстрация: Евгения Шихалеева / vk.com/kja.aero

Авиакомпания «ИрАэро» открывает регулярные рейсы в Маньчжурию (Китай). Первый рейс стоит в расписании 12 апреля.

#НОВОСТИ
Улететь можно раз в неделю — по средам. Из Красноярска самолеты будут улетать в 23:55, а прилёт в Китай в 03:40. В обратном направлении рейсы стоят в 21:00, прилёт — в 22:45. Время в пути составит 2 часа 45 мин.
 
Время вылета и прилёта указано для местных аэропортов.
 
Ранее DK.RU писал, что международный аэропорт Красноярск перевел рейсы на весенне-летнее расписание. Из новых зарубежных направлений — Азербайджан, Китай, Монголия и Турция. 
 
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Автор: Петр Савельев
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