«ИрАэро» полетит из Красноярска в Маньчжурию
Авиакомпания «ИрАэро» открывает регулярные рейсы в Маньчжурию (Китай). Первый рейс стоит в расписании 12 апреля.
Улететь можно раз в неделю — по средам. Из Красноярска самолеты будут улетать в 23:55, а прилёт в Китай в 03:40. В обратном направлении рейсы стоят в 21:00, прилёт — в 22:45. Время в пути составит 2 часа 45 мин.
Время вылета и прилёта указано для местных аэропортов.
Ранее DK.RU писал, что международный аэропорт Красноярск перевел рейсы на весенне-летнее расписание. Из новых зарубежных направлений — Азербайджан, Китай, Монголия и Турция.
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