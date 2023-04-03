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«КрасАвиа» увеличили уставный капитал

«КрасАвиа» увеличили уставный капитал
Иллюстрация: krasavia.ru/

Теперь он вплотную приблизился к миллиарду рублей.

#НОВОСТИ

Уставный капитал краевого воздушного перевозчика «КрасАвиа» увеличили на 15 млн рублей. Таким образом теперь он составляет почти 915 млн рублей.

Это в 3,5 раза больше, чем было на старте существования авиакомпании в качестве акционерного общества — в 2018.

Такой рост стал возможен, в основном, за счет увеличения численности парка воздушных судов, которые поступили в активы авиакомпании за данный период», — рассказали в «КрасАвиа».

Сейчас в парке авиакомпании 50 самолетов и вертолетов. В ближайшие годы он прирастет еще несколькими единицами за счет программы реновации авиапарка.

По данным сервиса проверки контрагентов «Зачестныйбизнес», в 2021 (более поздние показатели еще не опубликованы) «КрасАвиа» получила 338,4 млн рублей прибыли, что в шесть раз больше, чем в 2020. Выручка же компании за этот период удвоилась — с 3,1 млрд рублей до 6,5 млрд.

Единственным акционером «КрасАвиа» по-прежнему остается правительство Красноярского края.

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Автор: Петр Савельев
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