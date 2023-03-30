«КрасАвиа» получила еще один новый вертолет

Базироваться машина будет в Эвенкии и скоро приступит к полетам.

Краевой воздушный перевозчик «КрасАвиа» получил новый вертолет Ми-8 МТВ-1, сообщили в пресс-службе компании. Это уже пятая машина, которую авиаторы получили в рамках программы реновации парка.

Вертолет прибыл к месту базирования — в аэропорт п. Тура в Эвенкии. Свой первый регулярный рейс он выполнит уже в ближайшее время, а пока проходит все необходимые регламенты», — рассказали в «КрасАвиа».

Всего по программе реновации парка «КрасАвиа» до 2027 получит 10 вертолетов Ми-8 МТВ-1. Новые воздушные суда будут использоваться для обеспечения пассажирских и грузовых перевозок в северных территориях региона. Первый вертолет был поставлен компании в июле 2021.

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