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Nordwind полетит из Красноярска в Таджикистан

Nordwind полетит из Красноярска в Таджикистан
Автор фото: Александр Семенов. Иллюстрация: пресс-служба аэропорта Красноярск

Сейчас в эту страну можно улететь двумя рейсами, но компания будет летать в город, ранее не представленный в сетки красноярского аэропорта.

#НОВОСТИ

Авиакомпания Nordwind с 3 мая 2023 начнет летать между Красноярском и Бохтаром (Таджикистан). Об этом рассказали в пресс-службе красноярского аэропорта.

Перелеты будут происходить по средам. Вылет из Красноярска в 06:25, а из Бохтара — в 10:00.

На маршрут поставлен самолет Boeing 737-800 в компоновке на 189 пассажиров.

Помимо рейсов Nordwind’а в Таджикистан из Красноярска можно улететь на самолетах «Уральских авиалиний», но они летают только в Душанбе и Худжанд.

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Такой график перелетов будет действовать до 28 октября.

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Автор: Петр Савельев
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