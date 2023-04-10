Красноярцы в этом году чаще всего летали в Сочи и на Пхукет

Международный аэропорт Красноярск им. Д. А. Хворостовского подвел итоги работы за первый квартал 2023. За этот период пассажиропоток вырос на 33%.

С января по март перевезли 730 576 человек, в 2022 за тот же период этот показатель составлял 548 517. В марте обслужили 254 959 пассажиров, годом ранее в марте — 177 589 пассажиров.

Количество самолетовылетов за квартал 2023 снизилось на 8% — 3 545 против 3 865. В марте этого количество вылетов выросло на 15% и составило 1 214, в предыдущем году — 1 053. Квартальный грузооборот 2023 снизился на 23%. В первом квартале было обработано 3 445 тонн грузов, а прошлом году в тот же период – 4 450. При этом мартовский показатель текущего года вырос на 5%. В марте 2023 грузооборот составил 1 358 тонн, а в 2022 – 1 298.

Наибольший пассажирский трафик был у следующих авиакомпаний: «Аэрофлот», «Россия», S7, Utair, NordStar, и «КрасАвиа». Самыми популярными направлениями для полетов из Красноярска стали Москва, Новосибирск, Пхукет, Санкт-Петербург, Сочи и Норильск.

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Перелеты будут выполняться три раза в неделю.