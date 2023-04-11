Пассажиропоток красноярского аэропорта вырос на треть за первый квартал 2023

С января по март включительно пассажирский трафик составил 730 576 человек; при этом количество полетов в сравнении с первым кварталом предыдущего года снизилось.

Поток пассажиров международного аэропорта Красноярск увеличился на 33% за первый квартал 2023 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта, с января по март 2023 пассажирский трафик зафиксировали на отметке в 730 576 человек — в первом квартале 2022 этот показатель составил 548 517 человек.

Пассажиропоток марта показал самый высокий рост: в сравнении с мартом 2022 трафик поднялся на 43%. В феврале и январе 2023 эти показатели составили 38% и 20% соответственно.

В пресс-службе красноярского аэропорта отметили, что при росте пассажиропотока снизилось непосредственное количество авиарейсов: их стало на 8% меньше в сравнении с первыми тремя месяцами 2022. В этом году число самовылетов составило 3 545, в то время как в прошлом году этот показатель достигал 3 865.

При этом конкретно в марте 2023 количество вылетов увеличилось на 15% и составило 1 214.

А вот квартальный грузооборот в сравнении с первым кварталом 2023 уменьшился на 23% — с 4 450 тонн в 2022 он снизился до 3 445 тонн.

«Локомотивами» пассажирского трафика в марте 2023 стали «Аэрофлот», «Россия», S7, Utair, NordStar, «КрасАвиа».

Самыми популярными направлениями этого марта назвали Москву, Новосибирск, Пхукет, Санкт-Петербург, Сочи и Норильск.

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