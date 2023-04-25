Красноярцам доступны молодежные тарифы от авиакомпании NordStar

До 31 мая 2023 авиаперевозчик предлагает красноярцам воспользоваться специальными молодежными тарифами

Авиакомпания NordStar предлагает специальные молодежные тарифы для пассажиров в возрасте до 22 лет включительно.

Воспользоваться молодежными тарифами можно при покупке билетов из Красноярска в Санкт-Петербург, Сочи и Москву на сайте авиаперевозчика.

Специальные тарифы будут действовать в период с 24 апреля по 31 мая 2023.

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Авиаперевозчик откроет полетную программу с 22 апреля 2023. Полеты будут выполняться 5 раз в неделю в апреле. В мае улететь можно будет три раза в неделю.

Пассажиропоток красноярского аэропорта вырос на треть за 1 кв. 2023

С января по март 2023 включительно пассажирский трафик составил 730 576 человек, при этом количество полетов в сравнении с первым кварталом предыдущего года снизилось.

Красноярцы в 2023 чаще всего летали в Сочи и на Пхукет

Международный аэропорт Красноярск им. Д. А. Хворостовского подвел итоги работы за первый квартал 2023. За этот период пассажиропоток вырос на 33%.