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«Аэрофлот» распродает билеты в страны СНГ со скидкой до 25%

«Аэрофлот» распродает билеты в страны СНГ со скидкой до 25%
Иллюстрация: ДК

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла распродажу авиабилетов в страны СНГ. Она будет действовать до 16 апреля.

#НОВОСТИ
Авиакомпания «Аэрофлот» открыла распродажу авиабилетов в страны СНГ. Она будет действовать до 16 апреля. Об этом сообщает паблик аэропорта.
 
Улететь со скидкой из Красноярска можно Алматы (Казахстан), Астану (Казахстан), Ош (Киргизия), Бишкек (Киргизия) и Ташкент (Узбекистан). Купить билет можно в одну сторону или туда-обратно.
 
Распродажа действует на вылеты c 15 апреля до 31 мая. Количество билетов со скидкой ограничено.
 
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Автор: Петр Савельев
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