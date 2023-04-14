«Аэрофлот» распродает билеты в страны СНГ со скидкой до 25%

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла распродажу авиабилетов в страны СНГ. Она будет действовать до 16 апреля.

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла распродажу авиабилетов в страны СНГ. Она будет действовать до 16 апреля. Об этом сообщает паблик аэропорта.

Улететь со скидкой из Красноярска можно Алматы (Казахстан), Астану (Казахстан), Ош (Киргизия), Бишкек (Киргизия) и Ташкент (Узбекистан). Купить билет можно в одну сторону или туда-обратно.

Распродажа действует на вылеты c 15 апреля до 31 мая. Количество билетов со скидкой ограничено.

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