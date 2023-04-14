«Аэрофлот» распродает билеты в страны СНГ со скидкой до 25%
Авиакомпания «Аэрофлот» открыла распродажу авиабилетов в страны СНГ. Она будет действовать до 16 апреля.
Авиакомпания «Аэрофлот» открыла распродажу авиабилетов в страны СНГ. Она будет действовать до 16 апреля. Об этом сообщает паблик аэропорта.
Улететь со скидкой из Красноярска можно Алматы (Казахстан), Астану (Казахстан), Ош (Киргизия), Бишкек (Киргизия) и Ташкент (Узбекистан). Купить билет можно в одну сторону или туда-обратно.
Распродажа действует на вылеты c 15 апреля до 31 мая. Количество билетов со скидкой ограничено.
Читайте также:
-
Лоукостер Smartavia начнет летать из Красноярска в Санкт-Петербург
Авиаперевозчик откроет полетную программу с 22 апреля 2023. Полеты будут выполняться 5 раз в неделю в апреле. В мае улететь можно будет три раза в неделю.
-
Пассажиропоток красноярского аэропорта вырос на треть за 1 кв. 2023
С января по март 2023 включительно пассажирский трафик составил 730 576 человек, при этом количество полетов в сравнении с первым кварталом предыдущего года снизилось.
-
Красноярцы в 2023 чаще всего летали в Сочи и на Пхукет
Международный аэропорт Красноярск им. Д. А. Хворостовского подвел итоги работы за первый квартал 2023. За этот период пассажиропоток вырос на 33%.