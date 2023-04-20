«КрасАвиа» открыла продажу билетов на рейсы в Улан-Батор

Полетная программа стартует с 24 мая. Полеты будут выполняться раз в неделю.

Вопрос запуска рейсов обсуждали в прошлом году во время приезда делегации из Красноярского края в Монголию.

Почти год понадобился для согласования всех формальностей по открытию нового направления. Компания получила международный код IATA, аккредитацию авиационных властей Монголии для выполнения регулярных коммерческих рейсов. В настоящее время завершены все необходимые процедуры для начала полетов по маршруту Красноярск – Улан-Батор. Кстати, это первое международное регулярное направление в истории «КрасАвиа», и мы надеемся, не последнее», — рассказал Андрей Егоров, генеральный директор авиакомпании «КрасАвиа».

Летать в Монголию будут самолеты АTR-42. В зависимости от недели улететь можно будет в среду или четверг. Время в пути составит около 3 часов 30 минут. Стоимость билета стартует от 13 500 рублей.

Из аэропорта Улан-Батора можно будет улететь в Сеул, Токио, Пекин, Гонконг и другие страны.

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