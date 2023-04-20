Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.04
81,65
89,37
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«КрасАвиа» открыла продажу билетов на рейсы в Улан-Батор

«КрасАвиа» открыла продажу билетов на рейсы в Улан-Батор
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Полетная программа стартует с 24 мая. Полеты будут выполняться раз в неделю.

#НОВОСТИ
Вопрос запуска рейсов обсуждали в прошлом году во время приезда делегации из Красноярского края в Монголию. 
Почти год понадобился для согласования всех формальностей по открытию нового направления. Компания получила международный код IATA, аккредитацию авиационных властей Монголии для выполнения регулярных коммерческих рейсов. В настоящее время завершены все необходимые процедуры для начала полетов по маршруту Красноярск – Улан-Батор. Кстати, это первое международное регулярное направление в истории «КрасАвиа», и мы надеемся, не последнее», — рассказал Андрей Егоров, генеральный директор авиакомпании «КрасАвиа».
Летать в Монголию будут самолеты АTR-42. В зависимости от недели улететь можно будет в среду или четверг. Время в пути составит около 3 часов 30 минут. Стоимость билета стартует от 13 500 рублей. 
 
Из аэропорта Улан-Батора можно будет улететь в Сеул, Токио, Пекин, Гонконг и другие страны.
 
Читайте также:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске выбрали победителей конкурса по реконструкции Театра оперы и балетаВ Красноярске выбрали победителей конкурса по реконструкции Театра оперы и балета
  • В Красноярске установят 45 новых детекторов транспортаВ Красноярске установят 45 новых детекторов транспорта
  • В Красноярском отделении Сбербанка назначен новый руководитель корпоративного блокаВ Красноярском отделении Сбербанка назначен новый руководитель корпоративного блока
  • Bellini Gastronomic Ecosystem в Красноярске исполнилось 19 летBellini Gastronomic Ecosystem в Красноярске исполнилось 19 лет
  • Главным режиссером театра оперы и балета в Красноярске стала Ирина ЛычагинаГлавным режиссером театра оперы и балета в Красноярске стала Ирина Лычагина
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.