«Роснефть» останавливает биржевые продажи топлива с Ачинского НПЗ
«Роснефть» с 25 апреля 2023 приостанавливает биржевые продажи бензинов, дизельного топлива и мазута с Ачинского НПЗ в связи с началом плановых ремонтных работ.
Об этом сообщает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).
Точные сроки окончания планового ремонта не указываются.
Годовой план ремонтов на НПЗ РФ предусматривал полную остановку Ачинского НПЗ на профилактический ремонт в период с 6 мая по 26 июня 2023.
По словам трейдеров, биржевая реализация топлива этих заводов прекратится раньше, а вырабатываемые объемы будут отгружаться по контрактам, заключенным ранее.
Также останавливаются на плановый ремонт Антипинский НПЗ («Русинвест») и Астраханский ГПЗ («Газпром»).
Справка
Читайте далее
-
Ростехнадзор требует остановить нефтебазу «Нефтеком» в Таежном
Енисейское управление Ростехнадзора подало иск с требованием приостановить эксплуатацию нефтебазы ООО «Нефтеком» в пос. Таежный.16.03.2023Новости ДККрасноярск
-
Инжиниринговые решения для крупного бизнеса
Промышленные предприятия — основа экономики Красноярского края, а производственный комплекс — ее важнейший компонент. Но современная промышленность не может работать без передовых технологий.11.03.2023Новости ДККрасноярск
-
Решение государственной важности: присвоение аэропорту Норильска статуса международного
Михаил Мишустин, председатель правительства РФ, 28 января 2023 подписал распоряжение, согласно которому в Красноярском крае появится второй аэропорт со статусом «международный».01.02.2023Новости ДККрасноярск