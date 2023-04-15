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«Роснефть» останавливает биржевые продажи топлива с Ачинского НПЗ

«Роснефть» останавливает биржевые продажи топлива с Ачинского НПЗ
Иллюстрация: 24hz.ru

«Роснефть» с 25 апреля 2023 приостанавливает биржевые продажи бензинов, дизельного топлива и мазута с Ачинского НПЗ в связи с началом плановых ремонтных работ.

#НОВОСТИ

Об этом сообщает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).

Точные сроки окончания планового ремонта не указываются.

Годовой план ремонтов на НПЗ РФ предусматривал полную остановку Ачинского НПЗ на профилактический ремонт в период с 6 мая по 26 июня 2023.

По словам трейдеров, биржевая реализация топлива этих заводов прекратится раньше, а вырабатываемые объемы будут отгружаться по контрактам, заключенным ранее.

Также останавливаются на плановый ремонт Антипинский НПЗ («Русинвест») и Астраханский ГПЗ («Газпром»).

Справка

 
Ачинский НПЗ «Роснефти» — единственный крупный НПЗ в Красноярском крае, который играет важную роль на рынке нефтепродуктов прилегающих регионов. Проектная мощность завода — 6 млн т нефти в год.
 

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Автор: Петр Савельев
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