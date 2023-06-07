Красноярцам вернули перелеты в Абакан

Улететь в столицу Хакасии теперь можно, начиная от 2,5 тыс. рублей.

Компания «КрасАвиа» объявила о возобновлении сообщения между Красноярском и Абаканом. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Возобновление воздушного сообщения с Хакасией и южными районами Красноярского вызвано большим количеством обращений пассажиров, которым рейс интересен как для частных целей, так и для оперативного взаимодействия в сфере деловых и культурных связей в рамках проекта Енисейская Сибирь», — пояснили авиаторы свое решение.

Первый рейс в Абакан из Красноярска состоялся вчера вечером. Впредь «КрасАвиа» будет летать по этому маршруту по вторникам, четвергам и воскресеньям. Сначала на самолетах L-410, а с июля — на ATR-42.

Вылет из Красноярска назначен на 20:30, а обратный рейс будет отправляться в 22:50.

Цены билетов начинаются от 2 500 рублей.

Действовать программа будет до середины сентября этого года.

Судя по расписанию на сайте аэропорта Красноярска, «КрасАвиа» единственная сейчас летает на этом направлениипо этому маршруту. В прошлом году на нем также работала S7, но сейчас она не заявлена. Всего же за 2022, по данным красноярского аэропорта, из Красноярска в Абакан и обратно слетало 9 018 человек.

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