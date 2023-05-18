«КрасАвиа» запускает регулярный рейс из Красноярска в Улан-Батор

Летать в Улан-Батор (столица Монголии) будут самолеты АTR-42. Время в пути составит около 3 часов 30 минут. Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании «КрасАвиа». Стоимость начинается от 13 500 тысяч рублей.

Предусмотрены удобные стыковки между Улан-Батором и Кызылом через Красноярск. Из аэропорта Улан-Батора дальше можно будет улететь в Сеул, Токио, Пекин, Гонконг и другие города мира.

Возможность открыть направление по маршрут Красноярск — Улан-Батор обсуждали летом прошлого года во время визита делегации Красноярского края в Монгольскую Народную республику. На реализацию планов ушло около года.

Почти год понадобился для согласования всех формальностей по открытию нового направления, компания получила международный код IATA, аккредитацию авиационных властей Монголии для выполнения регулярных коммерческих рейсов. Интенсивное развитие экономических отношений между Красноярским краем и Монголией дало возможность открытия прямого регулярного рейса, и есть основания полагать, что направление будет востребовано с обеих сторон», — рассказал генеральный директор авиакомпании «КрасАвиа» Андрей Егоров.

Для «КрасАвиа» это будет первое международное направление в истории компании. В начале мая перевозчик уже выполнил чартерный рейс по этому маршруту. Тогда в Монголию на шоу доставили российских фигуристов. Полет выполнялся на лайнере ATR-72. Спортсмены остались довольны.

Отметим, сейчас из Красноярска в Монголию нет прямых регулярных рейсов. Добраться в эту страну можно было только автомобильным транспортом. При этом Монголия очень привлекательна для туристов. Отдыхающим нравится природа страны: озера, горы, дикие степи. Основной туристический сезон начинается в конце мая и длится до сентября. Граждане РФ могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Монголии без виз, при условии, что продолжительность их непрерывного пребывания на территории этой страны не превышает 30 дней. Также туристы должны иметь при себе загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев с даты выезда из Монголии.

Красноярский край в последние годы активно развивает сотрудничество с Монголией. Так, сейчас подписано соглашение о взаимодействии в сфере науки и высшего образования. В Монголии планируют открыть филиал Красноярского аграрного университета. Есть договоренности по поставке в Монголию злаков и овощей, мясной и молочной продукции и об обмене передовым опытом в аграрной сфере.