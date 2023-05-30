NordStar и «ИрАэро» отвезут норильчан на отдых в Баку

Компании договорились о выполнении совместных рейсов через Москву.

Авиакомпании NordStar и «ИрАэро» подписали код-шер соглашение о полетах из Норильска в Баку (Азербайджан). Об этом сообщили в пресс-службе «Северной звезды».

Перелеты будут совершаться через московский аэропорт Домодедово. От Таймыра до столицы пассажиров будет возить NordStar, а от Москвы до Баку — «ИрАэро».

Летать будут по понедельникам (вылет из Норильска в 7:45, прибытие в Баку 15:00) и четвергам (вылет из Норильска в 7:25, прибытие в Баку 15:30).

Обратно можно будет отправиться во вторник (вылет из Баку в 17:30, прибытие в Норильск в 6:30 следующего дня) и в пятницу (вылет из Баку в 16:30, прибытие в Норильск в 7:10 следующего дня).

Как говорят в NordStar’е, Азербайджан является одним из самых популярных зарубежных направлений среди жителей Норильского промрайона.

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