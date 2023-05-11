В апреле красноярцы чаще летали в Сочи и Москву, чем на Пхукет

В аэропорту Красноярск им. Д. А. Хворостовского подвели итоги работы за апрель. Пассажиропоток составил 268 684 пассажира. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021.

С января по апрель в воздушной гавани обслужили 999 260 человек. Это больше на 38%, чем годом ранее, тогда пассажиропоток был зафиксирован на отметке 724 660. Количество самолетовылетов в апреле составило 1 328 операций, +32% к апрелю 2022.

В прошлом месяце красноярцы чаще всего летали в Москву, Новосибирск, Сочи, Санкт-Петербург, Норильск и Пхукет. В аэропорту отмечают, что ранее Пхукет входил в топ-3, но теперь его потеснили Сочи, Санкт-Петербургу и Норильску.

Лидером по количеству перевезенных пассажиров стала авиакомпания «Россия». Она обогнала «Аэрофлот». Далее идут S7, Utair, NordStar и «КрасАвиа».

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