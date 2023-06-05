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Красноярску добавят московских авиарейсов

Красноярску добавят московских авиарейсов
Автор фото: Евгения Темнякова. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Полетная программа будет действовать с конца июня до середины сентября.

#НОВОСТИ

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает дополнительные рейсы между Красноярском и Москвой. Об этом рассказали в красноярском аэропорту.

Программа стартует 23 июня рейсом из столицы с вылетом в 22:00. Так будут летать каждый день, кроме среды и воскресенья, а со 2 июля — ежедневно.

Из Красноярска же первый рейс отправится 24 июня в 07:50. В дальнейшем перелеты будут совершать во все дни, за исключением понедельника и четверга. На ежедневную основу полеты переведут также со 2 июня.

На все рейсы поставлены Airbus A320.

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Летать будут трижды в неделю. Стартует программа в июле этого года.

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Компании договорились о выполнении совместных рейсов через Москву.

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Компания уже получила разрешение на полеты в Нячанг и готовится к расширению географии полетов.

Автор: Петр Савельев
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