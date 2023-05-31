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«ИрАэро» планирует напрямую полететь из Красноярска во Вьетнам

«ИрАэро» планирует напрямую полететь из Красноярска во Вьетнам
Автор фото: Александр Емельяненко . Иллюстрация: vk.com/iraero

Компания уже получила разрешение на полеты в Нячанг и готовится к расширению географии полетов.

#НОВОСТИ

Авиакомпания «ИрАэро» может начать летать из Красноярска в Нячанг (Вьетнам), об этом сообщает «Вестник АТОР», со ссылкой на заместителя гендиректора перевозчика Сергея Крупнова.

В будущем мы планируем также открыть долгожданные рейсы в курортный Нячанг из Иркутска, Красноярска, Хабаровска, Владивостока и, возможно, ряда других дальневосточных аэропортов», — рассказал он изданию.

Также Крупнов уточнил, что расписание рейсов пока не сформировано. Однако известно, что уже 4 июня 2023 «ИрАэро» полетит из Иркутска в столицу Вьетнама — Ханой.

В расписании красноярского аэропорта вьетнамских рейсов «ИрАэро» пока нет. Не летают туда и другие авикомпании — в марте 2020 страна закрыла воздушное сообщение из-за пандемии COVID-19. Эти ограничения были сняты пару месяцев назад, но до сих пор ни одна авиакомпания не восстановила ависообщение с Вьетнамом.

Как рассказали DK.RU в аэропорту Красноярска, пока заявок от «ИрАэро» не поступало. Меж тем эксперты авиаотрасли полагают, что рейсы в Нячанг компания может запустить осенью этого года.

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Компании договорились о выполнении совместных рейсов через Москву.

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Улететь во второй после Бишкека город Кыргызской Республики из красноярского аэропорта можно один раз в неделю.

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В Москву и обратно запускаются рейсы на Airbus A350-900. Перевозчик будет осуществлять полеты на этом воздушном судне с 3 июня 2023.

Автор: Петр Савельев
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