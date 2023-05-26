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Красноярский аэропорт запустил прямые рейсы в Кыргызстан

Красноярский аэропорт запустил прямые рейсы в Кыргызстан
Иллюстрация: kja.aero

Их будет выполнять новый авиаперевозчик Aero Nomad Airlines один раз в неделю.

#НОВОСТИ

С 23 мая международный аэропорт Красноярска начал выполнять прямые регулярные рейсы в Кыргызскую Республику: точкой прибытия стал город Ош.

Выполнение рейсов — на новом перевозчике Aero Nomad Airlines: созданной в 2021 кыргызской авиакомпании, базирующейся в Бишкеке.

На данный момент запланировано, что улететь в Ош можно будет один раз в неделю. До 30 мая вылеты из Красноярска будут осуществляться каждый вторник в ночное время. С 6 по 20 июня — утром вторника. С 27 июня по 24 октября рейс снова станут осуществлять по ночам во вторник.

Начало и конец перелетов — по местному времени для каждого аэропорта.

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Автор: Петр Савельев
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