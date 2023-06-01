«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Красноярска в Бангкок

Летать будут трижды в неделю. Стартует программа в июле этого года.

Авиакомпания «Аэрофлот» снова начнет летать между Красноярском и Бангкоком (Таиланд). Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Первый рейс состоится 8 июля 2023. В дальнейшем летать будут по понедельникам, средам и субботам. На маршруты поставлены Boeing-737 и Airbus-330.

Цены начинаются от 39 951 рубля.

Также в этот период авиакомпания начнет летать в Бангкок из Владивостока, Иркутска и Новосибирска.

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Полетная программа стартует с 24 мая. Полеты будут выполняться раз в неделю.

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