Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.05
80,68
86,51
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Красноярска в Бангкок

«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Красноярска в Бангкок
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Летать будут трижды в неделю. Стартует программа в июле этого года.

#НОВОСТИ

Авиакомпания «Аэрофлот» снова начнет летать между Красноярском и Бангкоком (Таиланд). Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Первый рейс состоится 8 июля 2023. В дальнейшем летать будут по понедельникам, средам и субботам. На маршруты поставлены Boeing-737 и Airbus-330.

Цены начинаются от 39 951 рубля.

Также в этот период авиакомпания начнет летать в Бангкок из Владивостока, Иркутска и Новосибирска.

Читайте также:

«ИрАэро» планирует напрямую полететь из Красноярска во Вьетнам

Компания уже получила разрешение на полеты в Нячанг и готовится к расширению географии полетов.

Aero Nomad Airlines запустила прямые рейсы в Кыргызстан

Улететь во второй после Бишкека город Кыргызской Республики из красноярского аэропорта можно один раз в неделю.

«КрасАвиа» открыла продажу билетов на рейсы в Улан-Батор

Полетная программа стартует с 24 мая. Полеты будут выполняться раз в неделю.

Красноярцы в 2023 чаще всего летали в Сочи и на Пхукет

Международный аэропорт Красноярск им. Д. А. Хворостовского подвел итоги работы за первый квартал 2023. За этот период пассажиропоток вырос на 33%.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Банковский счет бизнесмена Андрея Болсуновского заблокировали из-за якобы экстремизмаБанковский счет бизнесмена Андрея Болсуновского заблокировали из-за якобы экстремизма
  • В открытом доступе: топ гастротеррас Красноярска `2023В открытом доступе: топ гастротеррас Красноярска `2023
  • Двоим красноярцам присвоили звания «Почетный гражданин города»Двоим красноярцам присвоили звания «Почетный гражданин города»
  • В Красноярск впервые приедет популярный писатель Евгений ВодолазкинВ Красноярск впервые приедет популярный писатель Евгений Водолазкин
  • В ТРЦ «Планета» открылся первый в Красноярске магазин Karl LagerfeldВ ТРЦ «Планета» открылся первый в Красноярске магазин Karl Lagerfeld
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.