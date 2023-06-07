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Авиакомпания «Россия» снова полетела в Минводы из Красноярска

Авиакомпания «Россия» снова полетела в Минводы из Красноярска
Автор фото: Надежда Ведрова. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

В прошлом году перевозчик уже работал на этом маршруте, но в конце октября свернул программу.

#НОВОСТИ

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») возобновила перелеты между Красноярском и Минеральными Водами. Об этом рассказали в пресс-службе красноярского аэропорта.

Первый рейс состоялся 2 июня. Далее перелеты будут проходить по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Вылет из Красноярска в 18:35.

Обратно можно будет улететь в те же дни с вылетом в 20:55.

Стоимость перелета в одну сторону (без багажа) начинается от 12 183 рублей, а туда и обратно — от 16 566 рублей.

На все рейсы поставлены самолеты Boeing-737.

Кроме «России» улететь из Красноярска в Минводы можно авиакомпанией «Азимут», но лишь дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

Летом 2022 авиакомпания «Россия» также запускала полеты в Минводы. Действовала программа до конца октября. Также будет и в этом году.

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Полетная программа будет действовать с конца июня до середины сентября.

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Улететь во второй после Бишкека город Кыргызской Республики из красноярского аэропорта можно один раз в неделю.

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Компания уже получила разрешение на полеты в Нячанг и готовится к расширению географии полетов.

Автор: Петр Савельев
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