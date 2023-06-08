Электрокатамаран «Экоходъ 1» выйдет в первый рейс по Енисею 9 июня 2023
Первый в России пассажирский электрокатамаран «Экоходъ 1» начнет свою работу на Енисее 9 июня 2023.
Футуристическое судно будет выполнять прогулочный маршрут Красноярск…Дивногорск и обратно.
Напомним, российский электрокатамаран «Экоходъ 1» прибыл в Красноярск осенью 2022 — тогда планировалось, что он начнет выполнять прогулочные рейсы в навигацию 2023.
Двухпалубный пассажирский электрокатамаран построен на верфи Emperium (входит в Sitronics Group) в Ленинградской области по заказу компании АО «Водоходъ. Пассажирский порт».
Судно длиной 31 м имеет две палубы — в основном салоне можно разместить 114 пассажиров, а в салоне повышенной комфортности в носовой части — 16 человек.
Как отмечает производитель, электрокатамаран работает на аккумуляторных батареях, без каких-либо выхлопов и разлива ГСМ.
Электрокатамаран «Экоходъ» — это экологичное судно без каких-либо выхлопов и разлива горюче-смазочных материалов. <…> Это практически идеальный водный транспорт для городов и туризма. Мы рады, что первыми этот новый вид судов смогли оценить жители и гости Красноярска», — цитирует ТАСС Андрея Гурленова, гендиректора Sitronics Electro.
По заказу «Водоходъ. Пассажирский порт» верфь Emperium строит серию из пяти судов на электротяге проекта Ecocruiser — первые два судна проекта выходят в навигацию 2023 в Красноярске и Н. Новгороде. Также планируется строительство 21 пассажирского судна на электротяге по проекту Ecobus.
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