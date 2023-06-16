«Сибирь 2.0»: центр детского отдыха построят в Красноярском крае за 5 млрд рублей
Красноярский край ожидает строительство и запуск многофункционального круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления «Сибирь 2.0».
Реализация проекта пройдет в рамках соглашения, подписанного на ПЭМФ Сергеем Верещагиным, и. о. премьера края и Евгением Шулятьевым, гендиректором ООО «Национальный оператор детского отдыха», — пишет Ъ.
Реализация проекта обеспечит появление в Красноярском крае современной центральной площадки для проведения федеральных и международных детских мероприятий, форумов и олимпиад, площадки спортивной подготовки региональных детских команд, центра компетенций дополнительного образования детей и института детства в регионе», — прокомментировали в правительстве края.
По предварительным данным Центр площадью 1,76 га планируется разместить в Березовском районе, он будет обслуживать 5+ тыс. детей в год.
Объем инвестиций в строительство оценивается в 5 млрд рублей. Запуск назначен на 2026.
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