«Первый пошел»: Михаил Котюков подал документы в Крайизбирком

Теперь он может начать собирать подписи, чтобы пройти так называемый муниципальный фильтр.

Первым кандидатом в губернаторы Красноярского края, подавшим документы в Крайизбирком, стал Михаил Котюков. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Баллотироваться Котюков будет от партии «Единая России». Соответствующее решение было принято на съезде регионального отделения организации.

Как пояснили DK.RU в Крайизбиркоме, теперь Котюков может приступить к сбору подписей, необходимых для регистрации. Речь идет о 280 подписях глав муниципальных образований края или депутатов муниципальных представительных органов, 65 подписей депутатов не менее чем 46 муниципальных районов, муниципальных и городских округов края. Сдать их в Крайизбирком он сможет после 16 июля, но не позднее 26 июля 2023 (сроки указаны ориентировочно, поскольку календарный план Крайизбиркома еще не утвержден).

Другие желающие побороться за кресло губернатора Красноярского края должны подать документы в избирательную комиссию до 29 июня, а после, в означенные сроки, заручиться такой же поддержкой представителей муниципальных властей.

Сами выборы главы региона пройдут 10 сентября 2023.

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