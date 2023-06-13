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Красноярску назначили день выборов в Горсовет

Красноярску назначили день выборов в Горсовет
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

Горожанам предстоит избрать 36 депутатов, которые будут представлять их интересы следующие пять лет.

#НОВОСТИ

Выборы в Горсовет Красноярска состоятся 10 сентября 2023. Такое решение приняла сессия муниципального парламента.

Также в этот день пройдут выборы губернатора Красноярского края и дополнительные выборы в Законодательное собрание региона.

Напомним, что депутаты Горсовета избираются сроком на пять лет в количестве 36 человек — половина из них выбирается по одномандатным округам, а остальные по спискам.

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Автор: Петр Савельев
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