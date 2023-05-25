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Александр Усс получил мандат депутата Законодательного Собрания Красноярского края

Александр Усс получил мандат депутата Законодательного Собрания Красноярского края
Иллюстрация: «Единая Россия»

Сегодня избирательная комиссия Красноярского края приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Законодательного собрания Красноярского края Александру Уссу.

#НОВОСТИ
Ранее его кандидатура была согласована президиумом генсовета партии «Единая Россия».
 
Он является зарегистрированный кандидатом из краевого списка, выдвинутого партией «Единая Россия». На выборах в 2021 году он возглавлял партийный список. 
 
Теперь президиум регионального политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» должен принять решение, кто станет кандидатом на пост сенатора РФ от Законодательного собрания Красноярского края. Накануне эту должность покинул Валерий Семенов.  
 
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Автор: Петр Савельев
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