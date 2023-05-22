Александр Усс получит мандат Валерия Семенова в Совете Федерации

Сам пока еще сенатор вернется в правительство Красноярского края, где займет пост вице-премьера.

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс станет членом Софера Федерации. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на депутата Госдумы от региона Виктора Зубарева.

Александр Усс — лидер списка „Единой России“, это самый реальный путь в СФ», — цитирует издание народного избранника.

Сейчас Красноярский край в верхней палате российского парламента представляют Андрей Клишас и Валерий Семенов. По информации «Ведомостей», именно последний сдаст свой мандат сенатора, чтобы «уступить» место Уссу. Когда поизойдет эта «рокировка» источники издания не уточняют. Однако удалось выяснить, что Семенов перейдет работать в правительство Красноярского края в должности вице-премьера.

Валерий Семенов с 2001 был депутатом Законодательного Собрания региона. В последнем созыве ЗС он занимал пост вице-спикера (спикером же тогда был Александр Усс).

Напомним, Усс ушел с поста губернатора Красноярского края 20 апреля 2023. Продолжит ли он свою политическую карьеру и в каком качестве, тогда не сообщалось.

Место главы региона (в статусе врио) сейчас занимает Михаил Котюков.

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