Сенатор Валерий Семенов может стать вице-губернатором Красноярского края
Валерий Семенов написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Теперь ему прочат работу в органах исполнительной власти края.
Вячеслав Тимченко, глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, сообщил ТАСС, что Валерий Семенов может стать вице-губернатором Красноярского края.
Его функционал будет связан с взаимодействием с федеральными органами исполнительной власти, реализацией всех проектов, планов, национальных проектов на территории Красноярского края», — сообщил г-н Тимченко.
Сегодня на заседании комитета было принято решение поддержать решение Валерия Семенова о досрочном прекращении полномочий Семенова. Совфед будет рассматривать этот вопрос в среду, 24 мая 2023.
Справка
Валерий Семенов родился 16 сентября 1960 в городе Черкесск Ставропольского края. Окончил Норильский индустриальный институт (инженер-экономист). С 2004 был депутатом Заксобрания края. В 2014...2016 был членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Красноярского края, затем его вновь избирали депутатом ЗС. С 2016 — сенатор Российской Федерации.
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