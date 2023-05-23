Сенатор Валерий Семенов может стать вице-губернатором Красноярского края

Валерий Семенов написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Теперь ему прочат работу в органах исполнительной власти края.

Вячеслав Тимченко, глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, сообщил ТАСС, что Валерий Семенов может стать вице-губернатором Красноярского края.

Его функционал будет связан с взаимодействием с федеральными органами исполнительной власти, реализацией всех проектов, планов, национальных проектов на территории Красноярского края», — сообщил г-н Тимченко.

Сегодня на заседании комитета было принято решение поддержать решение Валерия Семенова о досрочном прекращении полномочий Семенова. Совфед будет рассматривать этот вопрос в среду, 24 мая 2023.