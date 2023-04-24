Красноярский предприниматель Константин Сенченко решил покинуть Горсовет

Соучредитель «Краспищепром» сообщил, что добровольно снимает с себя депутатские полномочия.

24 апреля 2023 Константин Сенченко, депутат Городского совета Красноярска, объявил о выходе из состава парламентариев. Информацию о добровольном отказе от полномочий депутата красноярского горсовета предприниматель опубликовал в своих соцсетях. В сообщении Константин Сенченко поблагодарил за доверие и поддержку.

Уважаемые красноярцы! Сегодня я добровольно снимаю с себя полномочия депутата Городского совета города Красноярска. Благодарю своих избирателей за оказанное доверие. Благодарю коллег, партнеров и помощников, с которыми мне посчастливилось заниматься созидательной деятельностью на благо города. Благодарю журналистов, фотографов, операторов, главных редакторов и владельцев красноярских СМИ за поддержку и внимание. Для меня было честью работать с вами и для вас», — написал Константин Сенченко.

Пост депутата красноярский предприниматель занимал с сентября 2013. На данный момент Константин Сенченко находится за границей.

В январе 2023 в отношении экс-депутата возбудили административное дело за дискредитацию Вооруженных сил РФ: причиной стали публикации Константина Сенченко в социальных сетях. Меньше месяца спустя суд назначил красноярскому предпринимателю штраф в размере 30 тыс. рублей.

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