Красноярского предпринимателя Константина Сенченко оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Сегодня Железнодорожный районный суд Красноярска рассмотрел административное дело о дискредитации вооруженных сил РФ в отношении депутата горсовета и предпринимателя Константина Сенченко.

Дело было заведено после публикации Константином Сенченко ряда постов в социальных сетях. Сам предприниматель ранее сообщил, что в конце декабря комиссия по этике горсовета рассматривала заявления прокуратуры и указала ему на недопустимость подобных нарушений.

В итоге суд признал г-на Сенченко виновным и назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей. Это минимальная сумма, так как за дискредитацию ВС РФ для граждан предусмотрены штрафы от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тыс., для юрлиц – от 300 до 500 тыс. рублей.

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