Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.01
68,75
74,69
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярского предпринимателя Константина Сенченко оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Красноярского предпринимателя Константина Сенченко оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Иллюстрация: соцсети Константина Сенченко

Сегодня Железнодорожный районный суд Красноярска рассмотрел административное дело о дискредитации вооруженных сил РФ в отношении депутата горсовета и предпринимателя Константина Сенченко.

#НОВОСТИ
Дело было заведено после публикации Константином Сенченко ряда постов в социальных сетях. Сам предприниматель ранее сообщил, что в конце декабря комиссия по этике горсовета рассматривала заявления прокуратуры и указала ему на недопустимость подобных нарушений. 
 
В итоге суд признал г-на Сенченко виновным и назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей. Это минимальная сумма, так как за дискредитацию ВС РФ для граждан предусмотрены штрафы от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тыс., для юрлиц – от 300 до 500 тыс. рублей.
 
Читайте также:
 

Предприниматель и депутат горсовета Константин Сенченко рассказал у себя в социальных сетях, что на него завели дело об административном правонарушении за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Арестованного Максима Гуревича просят выпустить из СИЗОАрестованного Максима Гуревича просят выпустить из СИЗО
  • В цеху завода «Красцветмет» случился пожарВ цеху завода «Красцветмет» случился пожар
  • Самое дорогое предложение: в Красноярске выставлен на продажу коттедж в эко-паркеСамое дорогое предложение: в Красноярске выставлен на продажу коттедж в эко-парке
  • Топ выставленных на продажу готовых бизнесов в КрасноярскеТоп выставленных на продажу готовых бизнесов в Красноярске
  • Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средствОтмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.