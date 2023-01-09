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На красноярского предпринимателя Константина Сенченко завели дело о дискредитации ВС РФ

На красноярского предпринимателя Константина Сенченко завели дело о дискредитации ВС РФ
Иллюстрация: соцсети Константина Сенченко

Предприниматель и депутат горсовета Константин Сенченко рассказал у себя в социальных сетях, что на него завели дело об административном правонарушении за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

#НОВОСТИ
Константин Сенченко сообщил, что 29 декабря комиссия по этике горсовета рассматривала заявления прокуратуры и указала ему на недопустимость подобных нарушений. Теперь 26 января Железнодорожный суд Красноярска будет рассматривать административное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ».
 
Поводом для дела стали посты Константина Сенченко в социальных сетях.
 
За дискредитацию ВС РФ для граждан предусмотрены штрафы в размере от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тыс., для юрлиц – от 300 до 500 тыс. рублей.
 
 
 
 
 
Автор: Петр Савельев
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