На красноярского предпринимателя Константина Сенченко завели дело о дискредитации ВС РФ

Иллюстрация: соцсети Константина Сенченко

Предприниматель и депутат горсовета Константин Сенченко рассказал у себя в социальных сетях, что на него завели дело об административном правонарушении за дискредитацию Вооруженных сил РФ.