Красноярскому краю назначили дату губернаторских выборов и правила выдвижения кандидатов
День выборов должны были назначить не ранее, чем за 100 дней до них.
Выборы губернатора Красноярского края состоятся 10 сентября 2023. Соответствующее постановление приняла сессия Законодательного Собрания региона.
Чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата, претенденту необходимо будет собрать 280 подписей глав муниципальных образований края или депутатов муниципальных представительных органов, 65 подписей депутатов не менее чем 46 муниципальных районов, муниципальных и городских округов края.
Напомним, что прежний руководитель Красноярского края Александр Усс подал в отставку в апреле 2023. Сейчас его губернаторские обязанности исполняет Михаил Котюков, которого местные политологи называют самым вероятным претендентом на пост главы региона.
Александр Усс же теперь будет представлять Красноярский край в Совете Федерации.
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Свое место в Совете Федерации он «уступил» Александру Уссу.
Премьер края Юрий Лапшин написал заявление об отставке
Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края, написал заявление об отставке, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Врио губернатора Михаил Котюков назначил ответственных за районы Красноярского края
Территории края будут курировать члены правительства региона и полномочные представители губернатора. Такое решение принял Михаил Котюков, врио губернатора, во время поездки в Кежемский район.