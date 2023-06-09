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Красноярскому краю назначили дату губернаторских выборов и правила выдвижения кандидатов

Красноярскому краю назначили дату губернаторских выборов и правила выдвижения кандидатов
Иллюстрация: Яндекс.Карты

День выборов должны были назначить не ранее, чем за 100 дней до них.

#НОВОСТИ

Выборы губернатора Красноярского края состоятся 10 сентября 2023. Соответствующее постановление приняла сессия Законодательного Собрания региона.

Чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата, претенденту необходимо будет собрать 280 подписей глав муниципальных образований края или депутатов муниципальных представительных органов, 65 подписей депутатов не менее чем 46 муниципальных районов, муниципальных и городских округов края.

Напомним, что прежний руководитель Красноярского края Александр Усс подал в отставку в апреле 2023. Сейчас его губернаторские обязанности исполняет Михаил Котюков, которого местные политологи называют самым вероятным претендентом на пост главы региона.

Александр Усс же теперь будет представлять Красноярский край в Совете Федерации.

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Свое место в Совете Федерации он «уступил» Александру Уссу.

Премьер края Юрий Лапшин написал заявление об отставке

Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края, написал заявление об отставке, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Врио губернатора Михаил Котюков назначил ответственных за районы Красноярского края

Территории края будут курировать члены правительства региона и полномочные представители губернатора. Такое решение принял Михаил Котюков, врио губернатора, во время поездки в Кежемский район.

Автор: Петр Савельев
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