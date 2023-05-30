Экс-сенатор Валерий Семенов назначен заместителем губернатора Красноярского края

Свое место в Совете Федерации он «уступил» Александру Уссу.

Заместителем губернатора Красноярского края был назначен Валерий Семенов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона.

Ранее Семенов представлял край в Совете Федерации, но после отставки Александра Усса, передал тому свой мандат, а сам вернулся в краевую власть.

В качестве вице-губернатора Семенов будет курировать взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и реализацию проектов на территории края.

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