Экс-сенатор Валерий Семенов назначен заместителем губернатора Красноярского края
Свое место в Совете Федерации он «уступил» Александру Уссу.
Заместителем губернатора Красноярского края был назначен Валерий Семенов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона.
Ранее Семенов представлял край в Совете Федерации, но после отставки Александра Усса, передал тому свой мандат, а сам вернулся в краевую власть.
В качестве вице-губернатора Семенов будет курировать взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и реализацию проектов на территории края.
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