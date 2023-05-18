Депутат Заксобрания края Креминский досрочно сложил полномочия
Николай Креминский, депутат краевого парламента, решил досрочно сложить полномочия.
Г-н Креминский, избранный по Канской группе, озвучил свое решение покинуть кресло за день до начала пятой сессии Заксобрания.
Жизнь вносит свои коррективы. Так бывает», — поделился жизненным опытом депутат.
Причину скоропостижного решения Николай Анатольевич, перманентно избиравшийся в законодательный орган с 2011, официально он не объявил.
Коллеги проголосовали за отставку Николая Креминского почти единогласно.
Некоторые источники сообщают, что г-н Креминский продолжит работу в ЗС в статусе советника.
Ранее в текущем созыве полномочия по собственному желанию сложил Сергей Попов, спикер собрания.
Справка
Креминский Николай Анатольевич — родился 6 января 1960 в Канске. Высшее образование получил в Красноярском политехническом институте. После выпуска в 1982 вернулся в Канск и начал карьеру в автотранспортном предприятии № 3.
С 2000 г-н Креминский — предприниматель. Сейчас занимает место гендиректора ЗАО «Большеуринское».
Впервые депутатом ЗС стал в 2011. Исполняет обязанности секретаря Канского районного отделения партии «Единая Россия».
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